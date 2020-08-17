4-летний мальчик получил травмы в перевернувшейся иномарке ДТП произошло накануне утром на 329 километре автодороги М-2 «Крым».





61-летний мужчина на «Кадиллаке» не рассчитал безопасную скорость движения и съехал с трассы в кювет, где столкнулся с опорой ЛЭП с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате происшествия трое пассажиров легковушки получили травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек погибли, 12 получили травмы (среди них 3 детей) – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



