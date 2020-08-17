«Семерка» на Раздольной в Орле въехала в две иномарки ДТП произошло накануне днем возле дома №8.





ВАЗ-2107 столкнулся с «Тойотой РАВ», которая двигалась во встречном направлении. Далее по инерции отечественная легковушка зацепила встречный «Фольксваген Джета». В результате происшествия пассажиры ВАЗа – 11-летний мальчик и 20-летний юноша получили травмы, однако не были госпитализированы. Водитель «Тойоты» от госпитализации отказался.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек погибли, 12 получили травмы (среди них 3 детей) – сообщили в областном УГИБДД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



