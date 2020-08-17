Пассажир иномарки погибла в ДТП под Орлом Роковая авария произошла накануне около 17:00.





34-летний водитель «Фольксвагена Поло» на 44 километре трассы Орел-Тамбов столкнулся со встречным «Шевроле», в результате чего водитель и одна из пассажирок последнего получили травмы. Второй пассажир «Шевроле» – 45-летняя женщина – погибла на месте происшествия.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек погибли, 12 получили травмы (среди них 3 детей) – отметили в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



