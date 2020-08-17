Автолюбительница покалечила девочку на электросамокате Инцидент случился накануне вечером в деревне Ловчиково Орловской области.





Двигаясь на автомобиле «Лада Веста» по улице Гагарина, в районе дома №14 водитель совершила наезд на 8-летнюю девочку, в результате чего последняя с телесными повреждениями была госпитализирована в одно из медучреждений.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек погибли, 12 получили травмы (среди них 3 детей) – отмечено в региональном управлении ГИБДД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



