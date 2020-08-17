В Орловской области большая часть больных коронавирусной инфекцией лечится дома В регионе продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом. Число инфицированных за последние сутки выросло на 40 человек. Сейчас на Орловщине с ковид-инфекцией борются 1425 человек.





Почти две трети от числа заболевших лечатся на дому, чуть больше полутысячи человек - в больницах. Также врачи отмечают, что за последнюю неделю на 20% выросло количество госпитализированных больных с вирусной пневмонией. При этом те, кто сейчас находится на ковидных койках, стали медленнее выздоравливать. Оперативные данные озвучивались сегодня на аппаратном совещании у губернатора.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «По состоянию на сегодняшний день занятость коечного фонда составляет 63% или 544 занятых койки. За последние дни по проведённому анализу отмечается, что количество госпитализированных больных превышает количество выписанных. Связанно это с более длительным лечением пациентов, которые попадают на ковидную койку».





Антон Киселёв

17 августа 2020 года



