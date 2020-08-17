В Орловской области детские сады снова открыты На смену дежурным группа пришли традиционные. Правда, на входе всех ждет термоконтроль.





Чтобы с утра попасть в группу, приходится немного подождать у забора. В здание детского сада пропускают только тех, у кого температура в пределах нормы. Но родители не жалуются. Еще неделю назад их детей вообще не пускали на территорию детского учреждения. Кстати, любимую домашнюю игрушку в садик не пустят.



Первый раз в детский сад в этом году пойдет достаточно много ребят. Примут лишь тех, у кого на руках есть справка, где черным по белому будет написано «здоров, в контакте с инфекционными заболевшими не был».



Бесконтактные градусники лишь вершина айсберга - санитарных требований. В садах запаслись антисептиками, установили дозаторы для обработки рук, рециркуляторы для обеззараживания воздуха. После каждого приема пищи - обработка поверхностей, а это - ни много, ни мало - пять раз в день.



Оксана Бойко директор детского сада № 91 г. Орла: «У нас соблюдена кабинетная система. Дети находятся в своей группе, чтобы не было смешения потоков. Будет и чуть-чуть увеличен перерыв между занятиями в спортивном и музыкальном зале – для проветривания. Хотя мы туда тоже повесили рециркуляторы».

Воспитатели и их помощники рядом с детьми находятся в масках, но не жалуются, просят лишь одного: если вы видите, что малыш не здоров, останьтесь с ним дома. При подтверждении диагноза «коронавирус» - сад будет закрыт на карантин.





Анна Вайсергисер

17 августа 2020 года



