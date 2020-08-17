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В Орловской области детские сады снова открыты

На смену дежурным группа пришли традиционные. Правда, на входе всех ждет термоконтроль.


Чтобы с утра попасть в группу, приходится немного подождать у забора. В здание детского сада пропускают только тех, у кого температура в пределах нормы. Но родители не жалуются. Еще неделю назад их детей вообще не пускали на территорию детского учреждения. Кстати, любимую домашнюю игрушку в садик не пустят.

Первый раз в детский сад в этом году пойдет достаточно много ребят. Примут лишь тех, у кого на руках есть справка, где черным по белому будет написано «здоров, в контакте с инфекционными заболевшими не был».

Бесконтактные градусники лишь вершина айсберга - санитарных требований. В садах запаслись антисептиками, установили дозаторы для обработки рук, рециркуляторы для обеззараживания воздуха. После каждого приема пищи - обработка поверхностей, а это - ни много, ни мало - пять раз в день.

Оксана Бойко директор детского сада № 91 г. Орла: «У нас соблюдена кабинетная система. Дети находятся в своей группе, чтобы не было смешения потоков. Будет и чуть-чуть увеличен перерыв между занятиями в спортивном и музыкальном зале – для проветривания. Хотя мы туда тоже повесили рециркуляторы».

Воспитатели и их помощники рядом с детьми находятся в масках, но не жалуются, просят лишь одного: если вы видите, что малыш не здоров, останьтесь с ним дома. При подтверждении диагноза «коронавирус» - сад будет закрыт на карантин.


Анна Вайсергисер
17 августа 2020 года
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