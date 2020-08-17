Авария на трассе М-2 «Крым». Выезд на полосу встречного движения допустил водитель «Тойоты» По факту страшной аварии, которая произошла накануне вечером в Мценском районе, возбуждено уголовное дело. В ДТП погибло пять человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии работал специальный корреспондент ГТРК «Орел» Иван Суверин.





Пока на месте ДТП шли аварийно-спасательные работы и неотложные следственные действия, трасса М-2 двигалась с большим трудом. Чтобы не останавливать трафик совсем, полицейским пришлось организовать реверсивное движение. А само место происшествия больше напоминало поле боя. Было похоже, что «Тойота Королла» – один из трёх автомобилей, попавших в аварию, - взорвалась на ходу: машину разметало на две неравные части. Моторный отсек еще одного автомобиля загорелся. Прибывшие на место происшествия специалисты пожарно-спасательной части № 10 приступили к тушению пожара и деблокированию зажатых в автомобилях людей.



Чтобы выяснить картину аварии, инспекторам и следователям пришлось работать в хаосе осколков и обломков в течение трех часов, однако сразу фабулу ДТП установить не получилось. Предварительно установлено: 16 августа в 18:24 на 320 км автодороги М-2-Крым произошло столкновение трех транспортных средств: «Рено Симбол», «Тойота Королла» и «Мазда CX 5». В результате ДТП 5 человек погибли на месте ДТП. Троим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия. Один человек был доставлен в реанимационное отделение Мценской ЦРБ.



Девушку, выжившую в салоне «Рено Симбол», к реаниматологам Мценска доставили в крайне тяжелом состоянии. Им тут же пришлось запросить помощь из областного центра.



Эдуард Ерофеев, дежурный реаниматолог Мценской ЦРБ: «Девушка поступила у нас в крайне тяжелом состоянии. Переломы многочисленные, повреждения внутренних органов. Сейчас идет диагностический процесс».

Уже к утру у полицейских сложилась окончательная картина аварии. Согласно ей, выезд на полосу встречного движения допустил водитель «Тойоты» 1988 года рождения, врезавшись в «Рено Симбол» с последующим столкновением с автомобилем «Мазда».



В «Тойоте» погибли все – водитель и два пассажира. В «Рено», помимо самого автомобилиста, скончалась одна из пассажирок. В «Мазде» обошлось без жертв. По факту аварии возбуждено уголовное дело, ход расследования взят под контроль Мценской межрайонной прокуратурой. Однако, если фабула ДТП верна, дело, скорее всего, будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.





Иван Суверин

17 августа 2020 года



