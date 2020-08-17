Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел» получила первого резидента Кормовой производитель инвестирует больше четверти миллиарда рублей в Орловщину.





ООО «РК-Премикс» возведет производственно-складской комплекс для получения животноводческих кормовых добавок с объемом производства в 4,8 тысяч тонн в год. Передача завода в эксплуатацию и переход на расчетную мощность планируется до конца 2023 года.



Всего будет выделено 263, 5 млн. рублей и создано не менее 20 новых рабочих мест – говорится в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



