Знакомая лишила орловчанку 15 000 рублей Теперь злоумышленница сядет на скамью подсудимых.





Ранее в следственные органы обратилась гражданка с заявлением о краже - с её похищенной банковской карты была списана крупная сумма денег.



В ходе расследования полицейские установили, что ранее потерпевшую навестила знакомая - она незаметно выкрала карту и, заранее зная пин-код от неё, совершила транзакцию. Украденным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.



В итоге обвиняемая признала вину и возместила похищенные средства. Расследование уголовного дела окончено, оно передано в суд. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем подведении – отмечено в сообщении региональной пресс-службы УМВД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



