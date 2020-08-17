Городская администрация объявляет фоточеллендж «Цвета моей родины» Событие приурочено ко Дню Государственного Флага РФ.





Каждый желающий должен сфотографироваться на фоне городских достопримечательностей, окрашенных в цвета российского триколора и составить полученные снимки в вертикальный коллаж.

С условиями размещения публикаций можно ознакомиться на сайте www.orel-adm.ru.



Мероприятие стартует сегодня и продлится до 22 августа, а в воскресенье, в 18:00 будет объявлен победитель – отмечено в сообщении сайта администрации города.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



