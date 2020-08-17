Орловец прикарманил плохо лежащий мобильник

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Потерпевшая обратилась к правоохранителям с заявлением о краже телефона. Женщина уточнила, что оставила сотовый на одном из подоконников здания, в котором работает. Вернувшись позднее, она не обнаружила имущества на прежнем месте.



Сотрудники полиции установили виновного в преступлении – им оказался 34-летний мужчина, проживающий в Малоархангельском районе. Посетив место работы пострадавшей и увидев на подоконнике телефон, подозреваемый решил присвоить его себе. Имущество потерпевшей изъято у злоумышленника.



Продолжается следствие, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – сообщает пресс-служба регионального МВД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



