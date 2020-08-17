Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в регионе заработали детские сады. С новыми, более строгими санитарными правилами.



- Выезд на полосу встречного движения привел к трагедии. На трассе М-2 погибло пять человек.



- Недооцененные туристами архитектурные и ландшафтные «жемчужины» Орловщины. В нашей области будут развивать региональный бренд «Бирюзовое кольцо России».



- На орловском ипподроме прошли испытания лошадей рысистых пород. На трибунах собрались поклонники не только спортивных состязаний, но и этих грациозных животных.



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Вести-Орёл

17 августа 2020 года



