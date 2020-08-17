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Андрей Клычков рассказал, что занимался конкуром

Губернатор Орловской области посетил Орловский ипподром.


В минувшую субботу, 15 августа, Орловский ипподром провел беговой день. Проверить себя, своих лошадей в Орле собрались не только местные спортсмены, но и гости из Московской области, Курска и Белгорода. Посетил это мероприятие и глава региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для меня лошади – это нечто необычное, не с нашей планеты эти животные. Они позволяют по-другому посмотреть и на окружающий нас мир, на живые существа, и на то, как животные могут думать, понимать и реагировать, на людей в том числе. В детстве у меня была возможность заниматься конкуром, но это было достаточно давно, и уже сейчас я с восхищением смотрю и на наших современных спортсменов, и на лошадей. Поэтому приятно, что мы потихонечку возвращаемся к нормальной жизни».

Беговой день для спортсменов – это не только возможность проверить себя и лошадь в работе, но и побороться за престижные награды. Тем более что в этот раз в списке призов бегового дня оказался приз Барса – главная награда для четырехлетних рысаков орловской породы. Он разыгрывается с 1899 года. Приз назван в честь своего основателя – серого жеребца Барса I, ставшего родоначальником породы орловский рысак.

Участникам заездов предстояло преодолеть расстояние по кругу 1600 метров. На это у них есть две попытки – лучшее время идет в зачет.


Анастасия Дорохова
17 августа 2020 года
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