С 2011 года в Орле преобразилось более 1000 дворов Их отремонтировали в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». Важный аспект программы - взаимодействие с жителями. Они сами решают, какую территорию привести в порядок и что конкретно обустроить.





Этим летом во дворе дома № 286 по улице Комсомольской в Орле появились подрядчики. Помимо тротуаров, нового асфальта и обновленного игрового оборудования установили скамейки, заменили освещение и сделали дорогу к школе. Решение о том что, где и как обновлять орловцы принимали вместе с депутатом округа. Мнение жителей плюс оценка экспертов - только тогда работы принимаются. Методика эффективная, проверенная годами.



Партийная программа «Городская среда» реализуется в регионе с 2011 года. За этот период было отремонтировано 1200 дворовых территорий и межквартальных проездов. В этом году будет сделано около 70 дворов. И уже формируется программа на 2021-22-23 годы. Причем, в рамках этой программы, преображаются не только дворы, но и городские скверы и парки





Мария Семак

17 августа 2020 года



