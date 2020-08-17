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С 2011 года в Орле преобразилось более 1000 дворов

Их отремонтировали в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». Важный аспект программы - взаимодействие с жителями. Они сами решают, какую территорию привести в порядок и что конкретно обустроить.


Этим летом во дворе дома № 286 по улице Комсомольской в Орле появились подрядчики. Помимо тротуаров, нового асфальта и обновленного игрового оборудования установили скамейки, заменили освещение и сделали дорогу к школе. Решение о том что, где и как обновлять орловцы принимали вместе с депутатом округа. Мнение жителей плюс оценка экспертов - только тогда работы принимаются. Методика эффективная, проверенная годами.

Партийная программа «Городская среда» реализуется в регионе с 2011 года. За этот период было отремонтировано 1200 дворовых территорий и межквартальных проездов. В этом году будет сделано около 70 дворов. И уже формируется программа на 2021-22-23 годы. Причем, в рамках этой программы, преображаются не только дворы, но и городские скверы и парки


Мария Семак
17 августа 2020 года
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