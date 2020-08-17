Орловец попался с 22 граммами «травки» Факт хранения установили сотрудники ОКОН ОМВД России по Колпнянскому району.





При осмотре хозпостройки, принадлежащей 41-летнему мужчине, полицейские обнаружили два свертка с подозрительным веществом, похожим на наркотическое. Проведенная экспертиза показала, что это была марихуана массой более 22 граммов.



В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке – сообщили в пресс-службе областного УМВД.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



