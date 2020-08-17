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Орловские чиновники обратились к школьникам и их родным в преддверии 1 сентября

Текст послания опубликован на нескольких официальных информационных порталах.


Обращение к школьникам и их родителям в преддверии Дня Знаний

Дорогие ребята, уважаемые родители! Приближается наш любимый праздник – 1 сентября, День Знаний, который мы вместе традиционно встречаем торжественными школьными линейками.

Школы и сегодня готовы к встрече с вами. Успешно проходит приёмка всех учреждений образования города Орла на готовность к новому 2020-2021 учебному году, отремонтированы классы, обновлена школьная мебель, подготовлены образовательные программы, закуплены учебники, ждут встречи с вами классные руководители и педагоги-предметники, ваши одноклассники.

Но начать этот день традиционными школьными линейками пока не получится. Еще нестабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет провести массовые мероприятия в прежнем режиме, а наши школьные линейки всегда собирают большое количество людей, ведь в каждой семье есть школьники, студенты или педагоги.

Чтобы сохранить здоровье, обеспечить безопасность каждого и не допустить вспышек заболевания принято решение об отмене традиционных школьных линеек в городе Орле.

Вместо линеек вы сразу пройдете в свой класс в определенное для вашего класса время и будете ждать встречи с учителями, которые обязательно придут к вам на уроки.

Учебные занятия в этом учебном году будут проводиться в особом режиме. У каждого класса будет свое учебное расписание, свое время для посещения столовой и перемен.

Перед занятиями вы обязательно каждый день будете проходить термометрию (измерение температуры), обрабатывать руки кожным антисептиком и занимать свое место в классной комнате. Кабинетная система тоже пока отменяется, за исключением использования специализированных кабинетов.

Мы очень рассчитываем на то, что вы и ваши родители с пониманием отнесетесь к ограничительным мерам, которые будут сопровождать нас в новом учебном году.


Артём Ежаков
17 августа 2020 года
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