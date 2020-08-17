Орловские чиновники обратились к школьникам и их родным в преддверии 1 сентября

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Орловские чиновники обратились к школьникам и их родным в преддверии 1 сентябряТекст послания опубликован на нескольких официальных информационных порталах.
Обращение к школьникам и их родителям в преддверии Дня Знаний
Дорогие ребята, уважаемые родители! Приближается наш любимый праздник – 1 сентября, День Знаний, который мы вместе традиционно встречаем торжественными школьными линейками.
Школы и сегодня готовы к встрече с вами. Успешно проходит приёмка всех учреждений образования города Орла на готовность к новому 2020-2021 учебному году, отремонтированы классы, обновлена школьная мебель, подготовлены образовательные программы, закуплены учебники, ждут встречи с вами классные руководители и педагоги-предметники, ваши одноклассники.
Но начать этот день традиционными школьными линейками пока не получится. Еще нестабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет провести массовые мероприятия в прежнем режиме, а наши школьные линейки всегда собирают большое количество людей, ведь в каждой семье есть школьники, студенты или педагоги.
Чтобы сохранить здоровье, обеспечить безопасность каждого и не допустить вспышек заболевания принято решение об отмене традиционных школьных линеек в городе Орле.
Вместо линеек вы сразу пройдете в свой класс в определенное для вашего класса время и будете ждать встречи с учителями, которые обязательно придут к вам на уроки.
Учебные занятия в этом учебном году будут проводиться в особом режиме. У каждого класса будет свое учебное расписание, свое время для посещения столовой и перемен.
Перед занятиями вы обязательно каждый день будете проходить термометрию (измерение температуры), обрабатывать руки кожным антисептиком и занимать свое место в классной комнате. Кабинетная система тоже пока отменяется, за исключением использования специализированных кабинетов.
Мы очень рассчитываем на то, что вы и ваши родители с пониманием отнесетесь к ограничительным мерам, которые будут сопровождать нас в новом учебном году.
Артём Ежаков
17 августа 2020 года