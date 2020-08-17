Сегодня в Орле ликвидировали серьезное возгорание на балконе многоквартирного дома Пожар произошел в одном из домов по улице Паровозной.





Сообщение спасателям поступило в 12:50. На место пожара выехали пожарные ПСЧ-2. По прибытии было установлено, что с балкона на шестом этаже шел густой черный дым.



Подъезд в считанные минуты заволокло едким дымом, и большинству жильцов девятиэтажки пришлось спешно покинуть свои квартиры. Пострадавших нет.



На данный момент известно, что в квартире никто не живет с октября прошлого года. Поэтому пока неизвестно, что могло стать причиной пожара.





Орловское Информбюро

17 августа 2020 года



