В Орле за месяц на ярмарках выходного дня было зафиксировано 48 нарушений масочного режима

Контроль за соблюдением профилактических мер продавцами ведется в рамках еженедельных рейдов. На одном из таких побывала и наша съемочная группа.

За соблюдением правил на ярмарке выходного дня еженедельно следят сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии и центра гигиены и эпидемиологии.

Светлана Ковалева, президент Орловской торгово-промышленной палаты: «Люди, конечно, устали от этого, но мы стараемся максимально выполнять требования Роспотребнадзора на наших ярмарках».

Ольга Жиганова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребназдора по Орловской области: «За нарушение установленных норм индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток. Юрлица за подобное действие наказываются штрафом от 200 тысяч, либо приостановлением деятельности до 90 суток».

И хотя большее внимание на ярмарке проверяющие уделяют продавцам, покупатели также не снижают бдительность.

Коронавирус – новое явление в жизни человека. Победить его мы сможем только вместе, уважая себя и окружающих, а также соблюдая простые правила профилактики. Масочный режим в Орловской области продлен до 31 августа.