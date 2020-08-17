В образовательном центре «Созвездия Орла» открылась очная междисциплинарная смена

Участие в ней примут 25 старшеклассников.

Как рассказали в департаменте образования Орловской области, в образовательном центре «Созвездие Орла» могут заниматься те, кто стал призерами международных, всероссийских, региональных конкурсов. И набор на данную смену также проводился с помощью конкурсного отбора, в котором приняли участие 27 человек. Они дистанционно предоставили в центр портфолио и презентацию своих научных достижений.

Первый день занятий - ознакомительный. Пройдя регистрацию и получив бейджики и футболки, школьники отправились на вводную лекцию, где узнали, что их ждет впереди, и какие перспективы может открыть это обучение. После лекции состоялась экскурсия по лабораториям.

Центр «Созвездие Орла» был создан в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», и организаторы не пожалели средств на оснащение кабинетов.

Эта смена - междисциплинарная, занятия будут проходить сразу по четырем предметам: информатика, физика, химия, астрономия. Но центр предполагает очное обучение и по другим научным направлениям, а также в сфере искусства и спорта. И как только позволит эпидемиологическая обстановка, учащиеся будут не просто приходить на занятия, но и в течение смены проживать здесь, как в лагере - все необходимые условия для этого есть.