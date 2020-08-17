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В образовательном центре «Созвездия Орла» открылась очная междисциплинарная смена

Участие в ней примут 25 старшеклассников.


Как рассказали в департаменте образования Орловской области, в образовательном центре «Созвездие Орла» могут заниматься те, кто стал призерами международных, всероссийских, региональных конкурсов. И набор на данную смену также проводился с помощью конкурсного отбора, в котором приняли участие 27 человек. Они дистанционно предоставили в центр портфолио и презентацию своих научных достижений.
 
Первый день занятий - ознакомительный. Пройдя регистрацию и получив бейджики и футболки, школьники отправились на вводную лекцию, где узнали, что их ждет впереди, и какие перспективы может открыть это обучение. После лекции состоялась экскурсия по лабораториям. 
 
Центр «Созвездие Орла» был создан в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», и организаторы не пожалели средств на оснащение кабинетов.
 
Эта смена - междисциплинарная, занятия будут проходить сразу по четырем предметам: информатика, физика, химия, астрономия. Но центр предполагает очное обучение и по другим научным направлениям, а также в сфере искусства и спорта. И как только позволит эпидемиологическая обстановка, учащиеся будут не просто приходить на занятия, но и в течение смены проживать здесь, как в лагере - все необходимые условия для этого есть.



Татьяна Дьяконова
17 августа 2020 года
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