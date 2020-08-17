В Орловской области проходит Чемпионат России по планерному спорту Крупные соревнования аэродром Пугачевка принимает впервые за пять лет.





В течение почти двух недель среди планеров класса «стандартный» выявляют лучших в упражнениях на скорость. Большое влияние на проведение соревновательных дней влияют погодные условия и наличие облаков. Тамара Свиридова, главный судья Чемпионата России по планерному спорту: «Здесь сейчас проходит Чемпионат России в стандартном классе планеров. Мы летаем по двум упражнениям: классическое и упражнение с зонами. В обоих упражнениях чемпионы определяются по скорости - кто быстрее прилетел, тот и чемпион. Но есть нюансы: если они на «классике» летят по заданным зонам, то в «зонном упражнении» они летят по заданным зонам».





Анастасия Дорохова

17 августа 2020 года



