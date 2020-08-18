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Орловские бизнесмены в переходный период смогут применять упрощенную систему налогообложения

В течение переходного периода ставка налога увеличится незначительно.


Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ, предусматривающий переходный период для субъектов малого и среднего бизнеса, которые превысили ограничения, позволяющие применять упрощенную систему налогообложения. 
 
Так, если доходы плательщика УСН превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, а средняя численность работников - 100 человек, но не более чем на 30 человек, то он сможет продолжить применять этот налоговый режим. 
 
В течение переходного периода ставка налога увеличится незначительно: 
 
с 6 до 8 % для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов; 
с 15 до 20 % для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. 
 
ИФНС России по г.Орлу сообщает, что воспользоваться переходным периодом можно будет начиная с квартала, когда были превышены установленные для УСН лимиты по объему доходов и количеству сотрудников. 
 
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2021 года
 
Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков провел совещание с представителями малого и среднего бизнеса региона, на котором обсудили процесс перехода предпринимателей на упрощенную систему налогообложения при реализации маркированных товаров и меры господдержки.
 
Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, в рамках областного закона для пострадавших от коронавируса отраслей до конца 2020 года снижены ставки по упрощенной системе налогообложения по доходам с 6 % до 4,5 %, по доходам минус расходы с 15% до 11 %. 
 
Субъектам МСП в наиболее пострадавших от пандемии отраслях также предоставляются микрозаймы на выплату заработной платы сотрудникам под процентную ставку 0,1 % годовых.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Малый и средний бизнес находится у нас в центре внимания. Учитывая все последствия для бизнеса, которые принесли ограничения в период коронавируса, сейчас наша задача - создать все необходимые условия для эффективной деятельности орловских предпринимателей, в том числе за счет мер государственной поддержки».



Орловское Информбюро
18 августа 2020 года
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