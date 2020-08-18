Орловщина получит почти 1 000 рабочих мест

Запуск инвестиционного проекта на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» осуществлен ООО «Вестэйдж».

В рамках инвестиционного проекта будет создана компания-оператор платформы самозанятости, в компетенцию которой входит обучение, переквалификация и работа граждан на локальных и удаленных рабочих местах. В настоящее время проводится подбор и обучение персонала.

Из 1 000 рабочих мест в течение 2020-2021 годов будут созданы более 350 – говорится в сообщении информационного портала Орловской области.