Орловцев приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте Это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышения уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде.





15-16 ноября 2020 года в «онлайн» и «оффлайн» форматах. Принять участие в Экодиктанте могут все желающие, во всех субъектах РФ.



Информация об этапах проведения Экодиктанта будет размещена на специально созданном портале: Мероприятие состоитсяв «онлайн» и «оффлайн» форматах. Принять участие в Экодиктанте могут все желающие, во всех субъектах РФ.Информация об этапах проведения Экодиктанта будет размещена на специально созданном портале: экодиктант.рус Организаторами проведения Экодиктанта выступают «Федеральный детский эколого-биологический центр», АНО «Равноправие», Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель», при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по делам молодежи. Целью проведения Экодиктанта является популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.





Орловское Информбюро

18 августа 2020 года



