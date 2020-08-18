Орловцев приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

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Орловцев приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктантеЭто просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышения уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде.
Мероприятие состоится 15-16 ноября 2020 года
в «онлайн» и «оффлайн» форматах. Принять участие в Экодиктанте могут все желающие, во всех субъектах РФ.
Информация об этапах проведения Экодиктанта будет размещена на специально созданном портале: экодиктант.рус
.
Организаторами проведения Экодиктанта выступают «Федеральный детский эколого-биологический центр», АНО «Равноправие», Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель», при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по делам молодежи.
Целью проведения Экодиктанта является популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.
Орловское Информбюро
18 августа 2020 года