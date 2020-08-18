вторник 18.08.2020 11:12:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

За 7 месяцев 2020 года в городе Орле собрано более 9 миллиардов рублей налогов

По итогам 7 месяцев 2020 года на территории города Орла в консолидированный бюджет РФ поступило более 9,2 млрд. руб. налогов и сборов. Это на 112,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поступлений увеличился на 992,4 млн. руб.


В федеральный бюджет собрано свыше 2,4 млрд. руб. или 167,2% к уровню прошлого года с ростом на 981,3 млн. руб. Основной рост традиционно сложился по НДС, платежи которого возросли в 1,8 раза или на 909,2 млн. руб. к прошлому году и составили чуть более 2 млрд. рублей.
 
В территориальный бюджет поступило налогов более 6,7 млрд. руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 11,1 млн. руб. Положительная динамика сложилась по следующим бюджетным источникам: по налогу на прибыль платежи возросли на 82,8 млн. руб. и составили более 1,6 млрд. руб.; по НДФЛ, платежи возросли на 32,4 млн. руб. и составили более 3,3 млрд. рублей.
 
Поступления доходов в городской бюджет за 7 месяцев 2020 года составили 961,4 млн. рублей.



Орловское Информбюро
18 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.