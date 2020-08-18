За 7 месяцев 2020 года в городе Орле собрано более 9 миллиардов рублей налогов

По итогам 7 месяцев 2020 года на территории города Орла в консолидированный бюджет РФ поступило более 9,2 млрд. руб. налогов и сборов. Это на 112,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поступлений увеличился на 992,4 млн. руб.

В федеральный бюджет собрано свыше 2,4 млрд. руб. или 167,2% к уровню прошлого года с ростом на 981,3 млн. руб. Основной рост традиционно сложился по НДС, платежи которого возросли в 1,8 раза или на 909,2 млн. руб. к прошлому году и составили чуть более 2 млрд. рублей.

В территориальный бюджет поступило налогов более 6,7 млрд. руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 11,1 млн. руб. Положительная динамика сложилась по следующим бюджетным источникам: по налогу на прибыль платежи возросли на 82,8 млн. руб. и составили более 1,6 млрд. руб.; по НДФЛ, платежи возросли на 32,4 млн. руб. и составили более 3,3 млрд. рублей.

Поступления доходов в городской бюджет за 7 месяцев 2020 года составили 961,4 млн. рублей.