В июле жителей Орла интересовало, как получить субсидию

За июль 2020 года в ИФНС России по г. Орлу поступило 452 обращения от граждан. Более 97% обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Налогоплательщиков в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению имущества физических лиц, и самый популярный вопрос о получении субсидий.

Инспекцией по г. Орлу направлены исчерпывающие ответы всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством.