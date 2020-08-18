В Орловской области - два «чистых» от коронавируса района

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах. Он также сообщил о количестве больных, находящихся на ИВЛ.

В Орловской области - два «чистых» от коронавируса района. Количество выздоровевших в Корсаковском и Колпнянском районах равно количеству заболевших.

Также глава региона отметил, что коэффициент распространения заболевания – 0,91%. В больницах больными коронавирусом занято 336 коек, свободно таких мест для больных – 234. Почти 200 коек было переведено в обычный режим для проведения плановой медпомощи.

