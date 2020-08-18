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В Орловской области - два «чистых» от коронавируса района

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах. Он также сообщил о количестве больных, находящихся на ИВЛ.


В Орловской области - два «чистых» от коронавируса района. Количество выздоровевших в Корсаковском и Колпнянском районах равно количеству заболевших.
 
Также глава региона отметил, что коэффициент распространения заболевания – 0,91%. В больницах больными коронавирусом занято 336 коек, свободно таких мест для больных – 234. Почти 200 коек было переведено в обычный режим для проведения плановой медпомощи.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За неделю с учетом вспышки добавилось 368 человек, за этот же период 226 выздоровели. Всего за весь период по региону 6436 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, 4913 выздоровело. За минувшую неделю с учетом 11 августа, к сожалению, скончались 4 человека. В стационаре с ковидом сейчас находятся на ИВЛ пять взрослых человек, и шестимесячная девочка, о которой мы говорили еще на прошлой неделе. Приходится врачам принимать все меры, чтобы спасти жизнь маленькому ребенку».



Анастасия Дорохова
17 августа 2020 года
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