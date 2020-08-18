Не всем детским садам хватило масок и перчаток Из-за этого они не смогли сегодня принять своих воспитанников. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По ряду объектов они не открыты в силу того, что плановые работы по капремонту. Всего у нас 247 учреждений, 51 - не открылось. Там необходимо докупить дезинфекторы и средства индивидуальной защиты. Работа ведется, будет ускоряться. Есть ряд учреждений, где родители не написали заявления, а значит нет смысла открывать эти группы».





Анастасия Дорохова

17 августа 2020 года



