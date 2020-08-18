Андрей Клычков не знает, как собирать сына в школу В Орловской области целесообразность проведения праздничных линеек – под вопросом.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «1 сентября мы будем планово открывать школы, также 1 сентября у нас начинается учеба и в вузах. Поэтому никаких изменений нет. Что касается линеек – в Орле, Ливнах и Мценске решение о проведении линеек будет приниматься руководством школ. У нас есть правило: более 50 человек вместе - считается уже риском. Особенно для детей. Ряд школ линейки для 1-х и 11-х классов проводить будут. Но по большинству, я понимаю, что этого не будет. Я попросил руководство школ, чтобы оповестили родителей о том, что будет или не будет линейки. Чтобы родители не тратились на наряды. Я в таком же положении - не знаю, как сына в школу собирать: на линейку или нет».





Анастасия Дорохова

17 августа 2020 года



