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Андрей Клычков не знает, как собирать сына в школу

В Орловской области целесообразность проведения праздничных линеек – под вопросом.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «1 сентября мы будем планово открывать школы, также 1 сентября у нас начинается учеба и в вузах. Поэтому никаких изменений нет. Что касается линеек – в Орле, Ливнах и Мценске решение о проведении линеек будет приниматься руководством школ. У нас есть правило: более 50 человек вместе - считается уже риском. Особенно для детей. Ряд школ линейки для 1-х и 11-х классов проводить будут. Но по большинству, я понимаю, что этого не будет. Я попросил руководство школ, чтобы оповестили родителей о том, что будет или не будет линейки. Чтобы родители не тратились на наряды. Я в таком же положении - не знаю, как сына в школу собирать: на линейку или нет».



Анастасия Дорохова
17 августа 2020 года
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