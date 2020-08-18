Названа дата открытия орловских кинотеатров Правда, пока предположительная.





Подробности работы кинотеатров в регионе озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пока мы ставили планово дату 1 сентября. Я понимаю, что четверг – день более удобный для кинотеатров. Но здесь мы исходим и из позиции Роспотребнадзора, чтобы не допустить заражения».





Анастасия Дорохова

17 августа 2020 года



