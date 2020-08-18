Орловским дошколятам рассказывают о правилах безопасности Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в детских садах.





В детском саду №79 встреча с сотрудниками ведомства прошла на свежем воздухе, с соблюдением всех санитарных норм. Главной темой беседы стали правила отдыха у воды и в лесу. Ребята сдали своего рода тест, ответив на вопросы пожарных и спасателей о том, где и как можно купаться, стоит ли разводить костер и куда надо звонить, если случилась беда.



Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области: «Наша главная задача показать детям, что есть люди, которые спасают людей, что есть правила безопасности, благодаря которым каждый ребенок и его близкий тоже может стать спасателем и реально помочь кому-то к экстремальной ситуации».

Надежда Лутова, методист МБДОУ Детский сад №79 г. Орла: «Мы проводим с детьми обучающие занятия, мероприятия, викторины, но когда информация об основах безопасности звучит от лица сотрудников МЧС, то дети это воспринимается в ином ракурсе. Дети получили не только знания о поведении на воде или о пожарной безопасности, но и закрепили практические умения».





Мария Семак

18 августа 2020 года



