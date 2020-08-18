Орловщина готова к новому отопительному сезону на две трети Соответствующие работы завершены в 3289 многоквартирных домах, 1450 соцобъектах - это детские сады, школы и больницы, и, соответственно на 1109 самих источниках теплоснабжения.





Оставшиеся объекты должны получить паспорта готовности к пуску тепла до 25 сентября - такие сроки обозначил губернатор.



Энергетики полностью заменили 16 километров 700 метров ветхих теплосетей, осталось ещё три километра, проверили состояние ещё 317 километров труб, а также подготовили центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции и газопроводы. В общей сложности муниципальными бюджетами и предприятиями ЖКХ на подготовку к предстоящему отопительному сезону было выделено чуть меньше миллиарда рублей.



Однако, как отметил Денис Блохин - руководитель профильного департамента, это никак не отразилось на задолженности перед энергоснабжающими предприятиями.



Задолженность предприятий ЖКХ, управляющих компаний и бюджетных учреждений на 1 августа составляет 891 миллион рублей. В том числе предприятий ЖКХ - 548 миллионов, управляющих организаций - 77 миллионов, муниципальных бюджетных учреждений 257 миллионов, у областных бюджетных учреждений - задолженность текущая, отметил Блохин.





Антон Киселёв

18 августа 2020 года



