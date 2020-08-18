Почти каждый десятый орловец имеет антитела к коронавирусу Всего провели 9 400 тестов.





В общем количестве тестов антитела присутствуют в 9,9% проб, или у 931 человека. Эти тесты предназначены для понимания, был ли обследуемый ранее инфицирован COVID-19 и здоров ли он сейчас. На основе этой информации также можно сделать вывод, приобрел ли человек иммунитет к новой болезни – сообщили на информационном портале Орловской области.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



