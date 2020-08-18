С начала года внебольничную пневмонию подхватили 4 390 орловцев У 1237 человек её спровоцировал коронавирус.





При этом подавляющее число заболевших из этого числа (1 151 человек) переносят или перенесли её в состоянии средней степени тяжести без поддержки дыхательных систем, у 86 человек тяжелая форма течения.



На прошлой неделе внебольничная пневмония диагностирована у 157 граждан, из них у 47 выявлена коронавирусная инфекция.



Чаще всего воспаление легких, спровоцированное COVID-19, выявляется у граждан от 50 до 64 лет – 39,6%, следом идет категория от 65 и выше – 35, 6%, замыкают люди от 30 до 49 лет – 21%, сообщает информационный портал Орловской области.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



