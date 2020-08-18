На наличие коронавируса исследовано почти 132 000 орловцев

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На наличие коронавируса исследовано почти 132 000 орловцевИз них 79, 5 тысяч региональным Центром гигиены и эпидемиологии.
Статистика среди остальных госмедучреждений следующая: Городской больницей им. С.П. Боткина выполнено 10 809 тестирований, НКМЦ им. З.И. Круглой – 6 795, Орловским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями – 10 042, Орловской станцией переливания крови – 1740, Орловским противотуберкулезным диспансером – 4 803. 1974 исследования провели в Медико-санитарная часть № 57 ФСИН.
На долю частных лабораторий пришлось почти 16 000 исследований – сообщают на информационном портале Орловской области.
Артём Ежаков
18 августа 2020 года