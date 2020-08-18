Треть орловцев переносит коронавирус бессимптомно Таких больных в регионе 32, 9 %.





С симптомами ОРВИ переносит COVID-19 примерно половина (47,8%) инфицированных, почти каждый пятый (19,3%) страдает от внебольничной пневмонии.



Отмечается, что в 60,7% случаев такого воспаления легких было зарегистрировано позднее обращение к медикам, такие пациенты находятся на стационарном лечении – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



