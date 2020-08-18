Коронавирус: еще одна смерть в Орловской области Сегодня 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 18 августа выявлено 43 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1439. Выздоровели – 4941. Умерло - 99.



Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6436 случаев коронавирусной инфекции.



Как сообщил накануне губернатор Андрей Клычков, в стационаре на ИВЛ находятся пять взрослых человек и шестимесячная девочка.



Масочный режим в регионе продлен до 31 августа.





Орловское Информбюро

18 августа 2020 года



