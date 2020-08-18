В селе Алексеевка Покровского района начали реставрировать старую Трёхсвятительскую церковь В заброшенном состоянии она простояла почти 100 лет. Но, по словам реставраторов, здание еще возможно восстановить.





Церковь в селе Алексеевка была построена в начале 19 века при князе Алексее Куракине. Охотясь в этой местности, он едва не погиб - его чуть не загрызли волки, и, оставшись чудом в живых, он дал обет построить в Липовке (именно так раньше называлась это место) церковь. Церковь строили 30 лет.



Трёхсвятительская церковь построена в стиле ампир. Это четырехстолпный храм завершается центральной ротондой и четырьмя небольшими барабанами. На службу здесь собирались жители не только тогдашней Липовки (теперь Алексеевки), но и соседних деревень и поселков. Божий храм уцелел и в годы советской власти, и в Великую Отечественную. По свидетельству местных жителей, в годы войны в самом святом месте храма - в алтаре - фашисты расстреливали пленных солдат. Сохранились следы от пуль, их множество, похоже, что это была не одна автоматная очередь.



А изначально церковь была построена на совесть. Как отмечают реставраторы, несмотря на двухвековую историю, своды и стены здания достаточно крепкие.



Реставраторы из Брянска - отец с сыном - о себе говорить ни захотели. Но о них нам рассказал блогер из Бугуруслана, автор цикла «Заброшенная Россия» Алексей Ушаков. Он путешествует по стране и снимает репортажи о заброшенных местах и глухих уголках, обращает внимание и на старые церкви. После репортажа, который снял Алексей и выложил в своем интернет-канале, неравнодушные подписчики начали перечислять деньги на восстановление церкви. Как сообщил Алексей, уже перечислено около 15 тысяч рублей. На эти деньги был куплен цемент.



Работы по реставрации только начались, но возможно когда-нибудь здесь снова будет идти служба, как 200 лет назад.





Татьяна Тимохина

18 августа 2020 года



