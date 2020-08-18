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Право работников от 40 лет на ежегодное освобождение от работы для диспансеризации

С 11 августа вступят в силу дополнения, внесенные в ст. 185.1 ТК РФ.


Для работников, достигших возраста 40 лет, предусматривается освобождение от работы один раз в год на один рабочий день в связи с прохождением диспансеризации. При этом сохраняется место работы (должность) и средний заработок. Действующие гарантии для работников предпенсионного возраста и работников, которым назначена пенсия, при прохождении диспансеризации сохраняются. Напомним, по общему правилу работники, не относящиеся к указанным категориям, имеют право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации на один рабочий день один раз в три года.

Также в указанную статью внесено дополнение, по которому локальным нормативным актом организации для всех работников может быть установлена обязанность предоставлять работодателю медсправки, подтверждающие прохождение диспансеризации в день освобождения от работы.

Эксперт кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Исаев напоминает, что медицинская организация должна выдать работающему гражданину справку о диспансеризации (в произвольной форме) в день ее прохождения в соответствии с порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным Минздравом.


18 августа 2020 года
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