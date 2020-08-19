Родители подростков получили легальный доступ к медкартам детей В соответствии с Федеральным закон от 31 июля 2020 г. № 271-ФЗ родителям подростков 15-17 лет предоставлен законный доступ к полной информации об их здоровье.





Однако, если подросток получает полную дееспособность после 16 лет, но до совершеннолетия (например, вступает в брак), родительский доступ в его меддокументы прекращается.



Эксперт кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Исаев напоминает, что ИДС подростки с 15 лет по-прежнему подписывают самостоятельно, без родителей!





19 августа 2020 года



