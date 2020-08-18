Получить субсидию на оплату услуг ЖКХ станет проще В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1130 с 1 января 2021 года гражданам для получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг не придётся предоставлять документы или их копии, содержащие сведения о наличии/отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.





Необходимую информацию уполномоченные органы будут получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.



Кроме того, с 01.01.2021 пункт 6 указанных Правил будет предусматривать, что субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года. Действующая в настоящее время редакция данной нормы предусматривает, что условием предоставления субсидии является отсутствие у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение гражданами соглашений по ее погашению.



Также рассматриваемым постановлением уточнен порядок перечисления субсидий напрямую управляющей или ресурсоснабжающей организации. Эти положения вступили в силу 11 августа 2020 года



Эксперт кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Исаев отмечает, что внесенные изменения направлены на приведение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствие с поправками в Жилищный кодекс РФ, которые вступят в силу 01.01.2021.





18 августа 2020 года



