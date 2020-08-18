Вниманию водителей! В Орле отключен светофор на Комсомольской!





Сегодня с 10:00 до 17:00 на пересечении ул. Комсомольской - Карачевское шоссе и пер. Маслозаводской отключен светофорный объект для проведения технических работ. Просьба ко всем водителям в данный период времени осуществлять проезд данного перекрестка, руководствуясь указаниям регулировщика.





Орловское Информбюро

18 августа 2020 года



