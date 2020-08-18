На Орловщине все еще остаются 4 групповых очага COVID-19 В них заразились 724 человека.





В самом «свежем» эпицентре – Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов 80 из 111 случаев зарегистрировали на прошлой неделе. Инфицировано 79 постояльцев, 7 медработников и 25 служащих из немедицинского персонала.



Продолжают оставаться под наблюдением больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, Орловская областная клиническая больница и Орловская областная психиатрическая больница.



В 619 зарегистрированных семейных групповых очагах заразились 2 062 человека, из которых на прошедшей неделе добавилось 46 таких эпицентров с общим числом в 66 заболевших – отмечено в сообщении областного информационного портала.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



