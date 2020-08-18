Накануне «Спутник» и «Нива» столкнулись в ДТП Авария произошла утром возле села Знаменское.





33-летний мужчина на ВАЗ-21099, двигаясь по автодороге Орел-Знаменское, на 10 километре столкнулся с попутным ВАЗ-212140. В результате инцидента ВАЗ 21099 съехал в кювет и перевернулся. Один из водителей с травмами был госпитализирован



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 6 получили травмы – сообщили в управлении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



