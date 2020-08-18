Под Орлом пенсионер-автолюбитель опрокинул иномарку От госпитализации мужчина отказался.





ДТП произошло накануне в полдень на 37 километре трассы Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое. 65-летний водитель на «Дэу Нексия» не справился с управлением и съехал с дорожного полотна в кювет, где автомобиль перевернулся. Пострадавший получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 6 получили травмы – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



