Мотоциклист погиб в ДТП в Орловской области Он не имел прав управления и не зарегистрировал транспорт.





Авария произошла накануне вечером в деревне Высокое. 30-летний мужчина потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель скончался от полученных травм до прибытия медиков, пассажир мотоцикла госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 6 получили травмы – отмечено в сообщении ГИБДД.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



