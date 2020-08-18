Пьяный юноша-тракторист столкнулся с мотоциклом У обоих водителей не было прав управления.





Инцидент произошел накануне вечером в деревне Нижнее Арахово на улице Молочной. 18-летний водитель трактора, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в мотоцикл «Восход-3М» под управлением 24-летнего молодого человека. В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили травмы.



Кстати, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 6 получили травмы.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



