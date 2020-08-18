Пьяный юноша-тракторист столкнулся с мотоциклом

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Пьяный юноша-тракторист столкнулся с мотоцикломУ обоих водителей не было прав управления.
Инцидент произошел накануне вечером в деревне Нижнее Арахово на улице Молочной. 18-летний водитель трактора, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в мотоцикл «Восход-3М» под управлением 24-летнего молодого человека. В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили травмы.
Кстати, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 6 получили травмы.
Артём Ежаков
18 августа 2020 года