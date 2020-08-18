Число жертв воскресной автокатастрофы в Мценском районе достигло шести человек Скончалась 12-летняя пассажирка «Рено», доставленная с места происшествия в Мценскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии.





Напомним, авария произошла на 320-м километре трассы М-2 и сразу унесла жизни пятерых человек. На месте происшествия тем вечером погибли водитель и двое пассажиров автомобиля «Тойота Корола», который и допустил выезд на встречку. Скончались, также, пассажир и автомобилист, управлявший «Рено Симбол». Шестая жертва ДТП делает эту аварию самой гибельной в регионе за последние несколько лет. Расследование причин происшествия взяла под контроль Мценская межрайонная прокуратура.





Иван Суверин

18 августа 2020 года



