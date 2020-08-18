Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня детские сады региона вернулись к работе - с усиленными санитарными требованиями.



- Штрафные расходы - на маску. Соблюдаются ли правила торговли?



- Сегодня для умников и умниц стартовала смена в центре «Созвездие Орла». Там даже мебель - особенная.



- Как изменить привычную картину за окном? Жители знают ответ.



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Вести-Орёл

17 августа 2020 года



