НКМЦ им. Круглой получил «искусственные легкие». Как это работает Аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации – ЭКМО - дар от благотворительного Петербургского фонда «Алеша». Фонд на протяжении десяти лет помогает больным детям. Два года работает программа помощи больницам с высокотехнологичным оборудованием. Момент сборки аппарата в Орле наблюдала Елена Литинская.





Аппарат ЭКМО подключается к организму пациента в самые тяжелые моменты дыхательной недостаточности. Когда не только легкие, но и ИВЛ не справляется, умная машина берет насыщение крови кислородом на себя.



Этот аппарат в народе называют «искусственное легкое» или «искусственное сердце», потому что бывают случаи, когда он может взять на себя нагрузку сердца и легкого.



За моментом сборки и запуска пристально наблюдали сотрудники отделения реанимации, техники и сосудистые хирурги. Ведь именно им придется подключать аппарат к системе кровообращения маленького пациента.



Роман Терещенко, главный сосудистый хирург Орловской области: «Аппарат позволяет новорожденным детям, у которых недоразвита легочная система, выживать до тех пор, пока не сформируется эта система, а также помогает детишкам с тяжелыми сепсисами, когда они сами дышать не могут, и даже когда искусственная вентиляция легких не помогает компенсировать дыхательную недостаточность».

Вручая подарок, президент фонда Алексей Зиновьев признался, что мечтает о том, чтобы российская медицина стала лучшей. Именно поэтому два года назад появилась программа помощи детским больницам.



Алексей Зиновьев, президент Благотворительного фонда «Алеша»: «Мы знали, что именно этот аппарат более четырех лет ожидала эта больница. Деткам он крайне необходим, персоналу крайне необходим. Раз он так нужен - он должен быть у вас».

Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. Круглой: «До сегодняшнего момента в нашем учреждении и во всем регионе не было такого оборудования, поэтому большое спасибо фонду, который обратил на нас внимание и оказал такую помощь».

К счастью, дети в экстракорпоральной оксигенации нуждаются не часто, но, по словам медиков, если бы аппарат ЭКМО работал в отделении реанимации три года назад, то жизнь двоих малышей была бы спасена.





Елена Литинская

18 августа 2020 года



