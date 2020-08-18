К августу орловцам оказали 150 000 госуслуг по линии УМВД В обращениях граждане охотно использовали единый портал Государственных услуг.





Больше всего заявлений поступило в Управление по вопросам миграции – там обработали больше 87 тысяч обращений. 32 000 заявок касались регистрационных действий, 18 700 заявлений об услугах касались сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения. Выдачу справок о наличии или отсутствии судимостей запросили более 11 000 тысяч орловцев.



В целях удобства и безопасности полицейские рекомендуют использовать единый портал государственных услуг для отправки заявок – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Артём Ежаков

18 августа 2020 года



